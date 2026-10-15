Finanzen

Berkshire Hathaway-Aktie: Greg Abel investiert in Bending Spoons – Berkshires 930-Millionen-Dollar-Wette

Warren Buffetts Nachfolger Greg Abel richtet Berkshire Hathaway stärker auf digitale Geschäftsmodelle aus. Die Holding investiert weitere 330 Millionen Dollar in den italienischen Softwarekonzern Bending Spoons. Weshalb die Berkshire Hathaway-Aktie so positiv reagierte und welche Risiken Anleger unbedingt kennen sollten.
Autor
avtor
Markus Gentner
15.10.2026 12:41
Lesezeit: 7 min
Berkshire Hathaway-Aktie: Greg Abel investiert in Bending Spoons – Berkshires 930-Millionen-Dollar-Wette
Berkshire erhöht seine Beteiligung an Bending Spoons auf vier Prozent. (Bild: Bending Spoons)

Im Folgenden:

  • Warum werden zehn Millionen neue Aktien ausgegeben?
  • Wieso reagierte die Berkshire Hathaway-Aktie so stark auf die Nachricht?
  • Wie verdient Bending Spoons mit Softwareübernahmen Geld?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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