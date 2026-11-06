Unternehmen

E-Rechnung ab 2027: Wie KMU die Umstellung wirtschaftlich gestalten

Die E-Rechnung wird für noch mehr Unternehmen Pflicht – doch wo lässt sich sparen? Christian Mehrtens, Geschäftsführer von Sage Central Europe, zeigt mit seiner Erfahrung im Mittelstandsgeschäft, welche Abläufe Unternehmen vereinfachen können und worauf sie bei der Umstellung achten sollten.