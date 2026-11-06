Unternehmen

E-Rechnung ab 2027: Wie KMU die Umstellung wirtschaftlich gestalten

Die E-Rechnung wird für noch mehr Unternehmen Pflicht – doch wo lässt sich sparen? Christian Mehrtens, Geschäftsführer von Sage Central Europe, zeigt mit seiner Erfahrung im Mittelstandsgeschäft, welche Abläufe Unternehmen vereinfachen können und worauf sie bei der Umstellung achten sollten.
Autor
Iana Roth
06.11.2026 12:33
Lesezeit: 8 min
E-Rechnung ab 2027: Wie KMU die Umstellung wirtschaftlich gestalten
Die E-Rechnungspflicht erfüllen und dabei sparen: Wie das gelingt, erklärt Christian Mehrtens, Geschäftsführer von Sage Central Europe. (Bild: erstellt mit KI)

Im Folgenden:

  • Wie Unternehmen bei der Umstellung auf E-Rechnungen Zeit und Kosten sparen können.
  • Warum eine einfache PDF-Datei den gesetzlichen Vorgaben ab 2027 nicht genügt.
  • Welche Fristen und Ausnahmen beim Übergang zur E-Rechnungspflicht zu beachten sind.

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Iana Roth

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Iana Roth ist Redakteurin bei den DWN und schreibt über Steuern, Recht und HR-Themen. Zuvor war sie als Personalsachbearbeiterin tätig. Davor arbeitete sie mehrere Jahre als Autorin für einen russischen Verlag, der Fachliteratur vor allem für Buchhalter und Juristen produziert.

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