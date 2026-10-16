Wirtschaft

Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller

Deutschland will die Lücke beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie schließen. Viele deutsche KMU hinken bei der digitalen Transformation hinterher, unter anderem aus Angst vor dem Verlust der Datenkontrolle. Die Bundesregierung will dies nun in einer Partnerschaft mit Nvidia ändern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.10.2026 17:32
Lesezeit: 1 min
Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller
Pakt mit Nvidia: Die Bundesregierung könnte einen dreistelligen Millionenbetrag investieren. (Foto: dpa)

Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller

Die Bundesregierung plant eine Kooperation mit dem US-Chiphersteller Nvidia. In Regierungskreisen wurde ein entsprechender Bericht des "Handelsblatts" bestätigt. Dabei geht es um den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie. Laut «Handelsblatt» wollen sich auch deutsche Unternehmen wie Siemens an einem Projekt beteiligen.

Am Montag und Dienstag findet in Berlin ein Investitionsgipfel mit zahlreichen Investoren aus dem In- und Ausland statt. Ziel der Bundesregierung ist es, dass es in Deutschland mehr private Investitionen gibt.

Zum Auftakt am Montagabend mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird auch Nvidia-Chef Jensen Huang erwartet. Dann könnte die Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und Nvidia verkündet werden.

Einsatz von "physischer KI"

Laut Handelsblatt geht es bei dem Projekt um den Einsatz "physischer KI". Unter "physischer KI" versteht Nvidia Künstliche Intelligenz, die mit der realen Welt interagiert - also etwa Roboter, autonom fahrende Autos, Technik in automatisierten Industrieanlagen. Ein typisches Beispiel des Konzerns sind humanoide Roboter, die dank Sensoren wie Kameras ihre Umgebung erfassen, mit Hilfe von KI analysieren und auf dieser Basis ihnen zugeteilte Aufgaben erledigen können.

Zum anderen sollen laut "Handelsblatt" leistungsstarke KI‑Modelle für die Fabriken der Zukunft entwickelt werden. Die Bundesregierung sei bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag zu investieren. KI ist eine Schlüsseltechnologie. In ihrer Hightech Agenda hat die Bundesregierung auch Mittel für Investitionen eingeplant.

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms. Das Unternehmen stellt mit Chips und Chipsystemen die Schlüsseltechnologien zum Training großer KI-Sprachmodelle sowie zu deren Betrieb her.

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