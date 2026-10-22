Finanzen

Investor Felix: Ich überlege schon, mein Portfolio für Weihnachten einzukaufen

Seit längerer Zeit beobachte ich einen bestimmten Sektor und warte geduldig auf den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen. Vielleicht ist er jetzt gekommen.
Autor
avtor
Investor Felix
22.10.2026 13:00
Lesezeit: 9 min
Investor Felix: Ich überlege schon, mein Portfolio für Weihnachten einzukaufen
Mehr als 300 Milliarden Euro Börsenwert weg: Jetzt juckt es mich bei Luxusaktien in den Fingern. (Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum die starke Konzentration von KI-Aktien die breiten Börsenindizes zunehmend verzerrt.
  • Weshalb der europäische Luxussektor mehr als 300 Milliarden Euro an Börsenwert verlor.
  • Wie LVMH trotz enttäuschender Verkaufszahlen an der Börse überraschend zulegen konnte.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist kostenlos, wenn Sie das untenstehende Formular ausfüllen.

  •  

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Investor Felix

***

Offenlegung: Anlageentscheidungen des Anlegers Felix, Ansichten und sonstigen Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.

Verbrenner-Aus in der EU: Lockerung nimmt erste Hürden im Europaparlament
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Verbrenner-Aus in der EU: Lockerung nimmt erste Hürden im Europaparlament
22.10.2026

Das geplante Verbrenner-Aus könnte weniger strikt ausfallen als bislang vorgesehen. Im Europaparlament haben sich erste Ausschüsse für...

Mittelschicht in Deutschland: Ab welchem Einkommen Sie wirklich dazugehören
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mittelschicht in Deutschland: Ab welchem Einkommen Sie wirklich dazugehören
22.10.2026

Viele Deutsche halten sich für durchschnittliche Verdiener, obwohl sie längst zu den oberen Einkommensgruppen gehören. Eine neue Studie...

Barclays streicht 5.000 Stellen: KI soll Produktivität erhöhen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Barclays streicht 5.000 Stellen: KI soll Produktivität erhöhen
22.10.2026

Die britische Großbank Barclays baut Tausende Arbeitsplätze ab. Ein Teil der Einsparungen wird ausdrücklich mit höherer Effizienz durch...

Investor Felix: Ich überlege schon, mein Portfolio für Weihnachten einzukaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Investor Felix: Ich überlege schon, mein Portfolio für Weihnachten einzukaufen
22.10.2026

Seit längerer Zeit beobachte ich einen bestimmten Sektor und warte geduldig auf den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen. Vielleicht ist er...

Bitcoin vs. Gold: Zwei Antworten auf das Misstrauen ins Geldsystem
DWN
Finanzen
Finanzen Bitcoin vs. Gold: Zwei Antworten auf das Misstrauen ins Geldsystem
22.10.2026

Gold oder Bitcoin – was schützt Vermögen besser, wenn Märkte unter Druck geraten? Der Vergleich zeigt, warum beide auf dieselben...

Investitionsflaute im Mittelstand: Jeder dritte Betrieb verschiebt Projekte
DWN
Unternehmen
Unternehmen Investitionsflaute im Mittelstand: Jeder dritte Betrieb verschiebt Projekte
22.10.2026

Deutschlands Mittelstand hält sich bei Investitionen weiter zurück. Nur 40 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen setzten 2025...

Fracking in Deutschland: Rettung für die Industrie oder teurer Irrweg?
DWN
Technologie
Technologie Fracking in Deutschland: Rettung für die Industrie oder teurer Irrweg?
22.10.2026

Russland, der Iran-Krieg und ein unberechenbarer US-Präsident zeigen, wie verwundbar Deutschlands Energieversorgung ist – zugleich...

Trumps Verrat wird weitergehen
DWN
Politik
Politik Trumps Verrat wird weitergehen
22.10.2026

Trump nähert sich Putin an, während Russland seine Angriffe auf die Ukraine ausweitet und nach Darstellung des Autors sogar die NATO...