Wirtschaft

Ifo-Geschäftsklima steigt: Deutsche Wirtschaft trotzt hohen Energiepreisen

Deutschlands Unternehmen blicken zuversichtlicher nach vorn: Das Ifo-Geschäftsklima steigt erneut und übertrifft die Erwartungen der Analysten. Trotz hoher Energiepreise scheint die Konjunktur an Schwung zu gewinnen.
Autor
avtor
Markus Gentner
26.10.2026 10:39
Lesezeit: 1 min
Ifo-Geschäftsklima steigt: Deutsche Wirtschaft trotzt hohen Energiepreisen
Deutschlands Wirtschaft schöpft Hoffnung: Der Ifo-Index steigt zum sechsten Mal in Folge. (Bild: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Unternehmen trotz hoher Energiepreise zuversichtlicher werden.
  • Wie sich das Ifo-Geschäftsklima im Oktober entwickelt hat.
  • Welche Erwartungen den Anstieg des Konjunkturbarometers tragen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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