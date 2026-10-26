Wirtschaft

Start-ups sammeln 4,5 Milliarden Euro ein – doch das Geld konzentriert sich auf wenige

Deutsche Start-ups haben im dritten Quartal 2026 so viel Wagniskapital erhalten wie seit Ende 2021 nicht mehr. Doch sechs Großfinanzierungen vereinen rund drei Viertel des Geldes auf sich, während die Zahl größerer Finanzierungsrunden sinkt. Was der Boom für Gründer, Investoren und Deutschlands Innovationsstandort tatsächlich bedeutet.
Autor
avtor
Markus Gentner
26.10.2026 19:13
Lesezeit: 7 min
Start-ups sammeln 4,5 Milliarden Euro ein – doch das Geld konzentriert sich auf wenige
KfW meldet ein starkes Quartal für deutsche Start-ups. (Bild: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Wie viel Wagniskapital welche deutschen Start-ups im dritten Quartal erhielten
  • Wieso Künstliche Intelligenz einen so hohen Kapitalanteil erhält
  • Wer die größten deutschen Wachstumsunternehmen finanziert

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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