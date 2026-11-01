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US-Logistikkonzern C.H. Robinson verblüfft mit KI-gestütztem Gewinnsprung: So ist das gelungen!

28 Prozent weniger Mitarbeiter, über 60 Prozent mehr Produktivität und Frachtangebote in nur 31 Sekunden: Der US-Logistikkonzern C.H. Robinson demonstriert, wie künstliche Intelligenz eine ganze Branche verändern könnte. Während Konkurrenten wie DSV Milliarden in neue Technologien investieren, zeigt der amerikanische Spediteur, wie sich mit KI Kosten senken und Gewinne steigern lassen. Doch wie lange hält der Vorsprung?
Autor
avtor
Leonora Beck
01.11.2026 14:44
Lesezeit: 14 min
US-Logistikkonzern C.H. Robinson verblüfft mit KI-gestütztem Gewinnsprung: So ist das gelungen!
Wenige Sekunden statt 20 Minuten: Wie künstliche Intelligenz die Logistikbranche aufmischt. (Bild: Christian Charisius/dpa)

Im Folgenden:

  • Wie der US-Spediteur C.H. Robinson mit KI-Agenten seine Produktivität um 60 Prozent steigert.
  • Warum automatisierte Prozesse Frachtangebote von 20 Minuten auf 31 Sekunden verkürzen.
  • Welche wirtschaftlichen Konsequenzen der KI-Vorsprung der US-Konkurrenz für deutsche Speditionen hat.

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Leonora Beck
Leonora Beck ist eine erfahrene Journalistin und arbeitet seit November 2021 bei Børsen. Zuvor war sie von Oktober 2017 bis November 2021 bei Finans tätig und arbeitete 2017 als Reporterin für TV 2 DANMARK A/S und Watch Medier. Zu Beginn ihrer Karriere berichtete sie für TV 2 Business und absolvierte ein Praktikum bei Associated Press mit Schwerpunkt Wirtschaftsnachrichten. Darüber hinaus arbeitete sie als Kommunikationsbeauftragte für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen in Bangladesch, wo sie die Kommunikationsabteilung leitete und kritische Berichte verfasste. Leonora begann ihre Karriere bei MedWatch als Wirtschaftsreporterin und absolvierte ein Praktikum bei Dagbladet Børsen. Zu ihren Ausbildungen gehören ein Master of Arts der Columbia University und ein Bachelor-Abschluss in Journalismus der Universität von Süddänemark.
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