Politik

Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle: „Wir dürfen nicht wieder wegsehen“

Europa hat die Gefahr durch Putin lange unterschätzt. Der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck fürchtet, dass sich dieser Fehler in der Arktis wiederholt. Im Interview spricht er über geheime Warnungen vor dem Ukrainekrieg, Entscheidungen, die er bis heute bereut, und ein gefährliches Szenario, in dem Trump, Putin und Xi die Welt unter sich aufteilen könnten.
Autor
avtor
Louise With
01.11.2026 16:00
Lesezeit: 15 min
Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle: „Wir dürfen nicht wieder wegsehen“
Ex-Vizekanzler Robert Habeck warnt vor einem gefährlichen Machtkampf in der Arktis. (Bild: Jennifer Brückner/dpa) Foto: Jennifer Brückner

Im Folgenden:

  • Wie Robert Habeck vor dem Ukraine-Krieg geheime US-Informationen über den bevorstehenden Angriff erhielt.
  • Warum der frühere Wirtschaftsminister vor einem neuen Machtkampf um die Rohstoffe der Arktis warnt.
  • Welche pragmatischen Entscheidungen gegen seine Prinzipien Habeck in der Energiekrise fällen musste.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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