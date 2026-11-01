Politik

Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle: „Wir dürfen nicht wieder wegsehen“

Europa hat die Gefahr durch Putin lange unterschätzt. Der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck fürchtet, dass sich dieser Fehler in der Arktis wiederholt. Im Interview spricht er über geheime Warnungen vor dem Ukrainekrieg, Entscheidungen, die er bis heute bereut, und ein gefährliches Szenario, in dem Trump, Putin und Xi die Welt unter sich aufteilen könnten.