Finanzen

Gold vs. Bitcoin: Welcher Vermögenswert schützt in der Krise?

Ende August bewegten sich Bitcoin und Gold so stark im Gleichlauf wie seit fast sechs Jahren nicht mehr. Dr. André Dragosch, Head of Research Europe beim Krypto-Vermögensverwalter Bitwise, erklärt, welche Rolle der Dollar dabei spielt, was institutionelle Investoren anders machen und wann Bitcoin auch für Unternehmen interessant sein könnte.
Autor
avtor
Anika Völger
06.11.2026 16:00
Lesezeit: 8 min
Gold vs. Bitcoin: Welcher Vermögenswert schützt in der Krise?
Gold und Bitcoin bewegten sich zuletzt auffällig im Gleichlauf. Bitwise-Researchchef André Dragosch erklärt, was das für Anleger und Unternehmer bedeutet (Foto: iStock/ bodnarchuk). Foto: bodnarchuk

Im Folgenden:

  • Warum Bitcoin und Gold zunehmend ähnlich auf wirtschaftliche Unsicherheit reagieren.
  • Warum ein starker US-Dollar den Bitcoin-Kurs belasten kann.
  • Wann Bitcoin für Unternehmen infrage kommt und welche Rolle ETPs dabei spielen.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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