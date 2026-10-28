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Das ist Russlands neuer Albtraum

Das deutsche Verteidigungsunternehmen Helsing bringt zwei neue Luftabwehrraketen und ein KI-gestütztes Abwehrsystem auf den Markt. Ziel sind vor allem schnelle russische Geran-Kamikaze-Drohnen, die für klassische Abwehrsysteme zunehmend zur Herausforderung werden. Helsing verspricht deutlich niedrigere Kosten als bei bestehenden Luftabwehrraketen.