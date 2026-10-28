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Das ist Russlands neuer Albtraum

Das deutsche Verteidigungsunternehmen Helsing bringt zwei neue Luftabwehrraketen und ein KI-gestütztes Abwehrsystem auf den Markt. Ziel sind vor allem schnelle russische Geran-Kamikaze-Drohnen, die für klassische Abwehrsysteme zunehmend zur Herausforderung werden. Helsing verspricht deutlich niedrigere Kosten als bei bestehenden Luftabwehrraketen.
Autor
avtor
Johan Wendel
28.10.2026 15:18
Aktualisiert: 29.10.2026 06:02
Lesezeit: 6 min
Das ist Russlands neuer Albtraum
Das deutsche Unternehmen Helsing präsentiert neues KI-Luftabwehrsystem gegen russische Drohnen. (Bild: Helsing)

Im Folgenden:

  • Wie das deutsche Rüstungsunternehmen Helsing das Kostenproblem bei der Drohnenabwehr lösen will.
  • Warum der schwedische Rüstungskonzern Saab hunderte Millionen Euro mit seiner Helsing-Beteiligung verdient.
  • Weshalb neuartige russische Jet-Drohnen die Trefferquoten der ukrainischen Luftabwehr deutlich senken.

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Johan Wendel

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Johan Wendel ist Reporter und Analyst bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern

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