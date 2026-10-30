Finanzen

Wenn Paris brennt, denkt man an Anlageratschläge, Straßen und Blut

Kann ein brennendes Paris gute Nachrichten für Anleger bedeuten? Auf den ersten Blick klingt diese Frage zynisch. Doch an den Finanzmärkten herrscht ein Paradoxon: Wenn Angst die Mehrheit zum Verkauf treibt, suchen manche Anleger nach Schnäppchen. Der legendäre Rat von Baron Rothschild, in Krisenzeiten zu kaufen, wirft erneut die Frage auf: Schafft das Chaos in Frankreich nicht Chancen, die andere vorerst nicht nutzen wollen?