Finanzen

Wenn Paris brennt, denkt man an Anlageratschläge, Straßen und Blut

Kann ein brennendes Paris gute Nachrichten für Anleger bedeuten? Auf den ersten Blick klingt diese Frage zynisch. Doch an den Finanzmärkten herrscht ein Paradoxon: Wenn Angst die Mehrheit zum Verkauf treibt, suchen manche Anleger nach Schnäppchen. Der legendäre Rat von Baron Rothschild, in Krisenzeiten zu kaufen, wirft erneut die Frage auf: Schafft das Chaos in Frankreich nicht Chancen, die andere vorerst nicht nutzen wollen?
Autor
avtor
Jānis Šķupelis
30.10.2026 16:03
Lesezeit: 8 min
Wenn Paris brennt, denkt man an Anlageratschläge, Straßen und Blut
Schüler protestieren gegen unterfinanzierte Schulen, während sie in Richtung Place de la Bastille marschieren. Schüler und Studenten in Frankreich wollen ihre Protestaktionen für eine bessere Bildung nach Ende der Herbstferien vom kommenden Montag an wieder aufnehmen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie die Krise in Frankreich antizyklischen Investoren neue Kaufgelegenheiten eröffnet.
  • Weshalb global ausgerichtete französische Konzerne derzeit mit deutlichen Abschlägen gehandelt werden.
  • Welche steuerlichen und fiskalischen Risiken beim Einstieg im französischen Markt drohen.

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Jānis Šķupelis
Jānis Šķupelis schreibt für Investoru Klubs, das lettische Investmentmedium und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Seine Beiträge beschäftigen sich vor allem mit Aktienmärkten, Rohstoffen, Zentralbanken, Anlegerpsychologie und langfristigen Investmenttrends.
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