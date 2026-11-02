Technologieaktien versprechen gigantische Renditen und globale Marktmacht – sind aber „nur für Einsteiger geeignet“

Alphabet hat sich zu einem globalen Kraftpaket in der Technologiebranche entwickelt, und die Anleger haben dabei enorme Renditen erzielt. (Bild: Andrej Sokolow/dpa)

Alphabet hat sich zu einem globalen Kraftpaket in der Technologiebranche entwickelt, und die Anleger haben dabei enorme Renditen erzielt. (Bild: Andrej Sokolow/dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

Von der Suchmaschine zum globalen TechnologiegigantenDer Technologieriese Alphabet, zu dessen Produktportfolio Google gehört, hat enorme Renditen geliefert und so viele europäische Anleger...

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