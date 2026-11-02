Finanzen

Technologieaktien versprechen gigantische Renditen und globale Marktmacht – sind aber „nur für Einsteiger geeignet“

15.288 Prozent Rendite seit dem Börsengang, steigende Gewinne und 64 Kaufempfehlungen von Analysten: Die Alphabet-Aktie gehört zu den großen Gewinnern der Technologiebranche. Jetzt könnte künstliche Intelligenz den Google-Mutterkonzern auf die nächste Stufe heben. Doch die Milliardeninvestitionen bergen erhebliche Risiken. Ist die Alphabet-Aktie trotzdem ein guter Einstieg für Anleger?
Autoren
Simon Kirketerp, Jesper Kongskov
02.11.2026 14:38
Lesezeit: 15 min
Technologieaktien versprechen gigantische Renditen und globale Marktmacht – sind aber „nur für Einsteiger geeignet“
Alphabet hat sich zu einem globalen Kraftpaket in der Technologiebranche entwickelt, und die Anleger haben dabei enorme Renditen erzielt. (Bild: Andrej Sokolow/dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

Von der Suchmaschine zum globalen TechnologiegigantenDer Technologieriese Alphabet, zu dessen Produktportfolio Google gehört, hat enorme Renditen geliefert und so viele europäische Anleger...

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