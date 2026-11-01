Wirtschaft

Kupferpreise auf Rekordhoch: Warum das Kupfermetall knapp wird

Das Industriemetall ist nicht nur bei Diebesbanden gefragt. Kaum eine Zukunftsbranche kommt ohne den Leiter zurecht. Nach Bewertung der IEA ist eine 25-prozentige Versorgungslücke bis 2035 zu erwarten. Wie E-Autos und Rechenzentren den Mangel und die Kupferpreise zusätzlich auf Rekordhöhen treiben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.11.2026 09:44
Lesezeit: 3 min
Kupferpreise auf Rekordhoch: Warum das Kupfermetall knapp wird
Steigende Nachfrage: In einem Elektroauto ist bis zu viermal so viel Kupfer verbaut wie in einem Verbrenner. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum dem weltweiten Markt eine Versorgungslücke von 25 Prozent droht.
  • Wie E-Autos und Rechenzentren die Kupferpreise auf Rekordhöhen treiben.
  • Weshalb die Weltbank mit mittelfristig nachgebenden Notierungen rechnet.

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