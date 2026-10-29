Politik

Spritpreisdeckel lässt auf sich warten: SPD drängt Reiche zur Eile

Im September hatte sich die schwarz-rote Koalition auf einen erneuten Tankrabatt und einen Spritpreisdeckel verständigt. Während der Tankrabatt noch bis zum Jahresende gilt, fehlen für den Preisdeckel bislang konkrete Pläne.