Was bleibt vom Versprechen auf einen sicheren Ruhestand? Nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand! (Bild: ChatGPT)

Was bleibt vom Versprechen auf einen sicheren Ruhestand? Nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand! (Bild: ChatGPT)

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt Sätze, die wir im Alltag erstaunlich oft sagen, zum Besipiel "Dafür ist später noch Zeit" oder "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!" Was aber, wenn für das Vergnügen nur noch im Ruhestand Zeit bleibt? Und dann aus dem Vergnügen mit den erwachsenen Kindern dann plötzlich ein Gespräch über das Erbe wird?

Wir verschieben diese Gedanken, weil das Leben gerade andere Aufgaben stellt. Weil ein Unternehmen geführt, eine Familie versorgt, ein Haus abbezahlt werden muss oder wir ja noch so viel Zeit haben. Es verlangt eben Mut, sich die eigene Verletzlichkeit und die eigene Endlichkeit einzugestehen – gerade in der Vorweihnachtszeit oder an dunklen Wintertagen schmerzen uns diese Gedanken.

Doch das Leben fragt selten nach dem passenden Zeitpunkt. Ein Anruf aus dem Krankenhaus, eine Diagnose oder die plötzliche Erkrankung eines vertrauten Menschen können von einem Tag auf den anderen verändern, was wichtig ist. Dann zeigt sich, dass Vorsorge weit mehr bedeutet als ein gut gefülltes Konto. Sie bedeutet Freiheit: die Freiheit, Entscheidungen möglichst lange selbst zu treffen – und für jene Momente vorzusorgen, in denen das nicht mehr möglich ist.

Das Rentenversprechen unter Druck: Wer sichert unseren Wohlstand von morgen?

Die Zahlen sind unmissverständlich. Nach einer Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes wird bereits 2035 jeder vierte Mensch in Deutschland mindestens 67 Jahre alt sein. Bis 2038 dürfte die Zahl der Menschen in diesem Alter um mindestens 3,8 Millionen steigen. Das ist keine abstrakte Kurve in einer Statistik. Dahinter stehen Millionen Lebensgeschichten – und eine Frage, die uns alle betrifft: Wer erwirtschaftet künftig den Wohlstand, aus dem Renten, Pflege und medizinische Versorgung finanziert werden?

Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Nicht jede Reform ist falsch, nicht jede staatliche Leistung unzureichend. Aber Politik kann den demografischen Wandel nicht wegverhandeln. Wenn weniger Erwerbstätige mehr Menschen im Ruhestand gegenüberstehen, geraten Verteilungsspielräume unter Druck. Deshalb brauchen wir eine ehrliche Debatte über Arbeit, Produktivität, private Kapitalbildung und die Tragfähigkeit öffentlicher Versprechen.

Gerade Unternehmer wissen, dass Zuversicht keine Bilanzposition ist. Wer Arbeitsplätze schafft, investiert und Risiken trägt, plant nicht nur für den besten Fall. Er bildet Rücklagen, prüft Alternativen und denkt in Szenarien. Warum sollten wir bei der eigenen Zukunft geringere Maßstäbe anlegen? Eine solide Altersvorsorge entsteht nicht durch eine einzige kluge Entscheidung, sondern durch viele: früh anfangen, Risiken verteilen, Steuervorteile sorgfältig prüfen, Liquidität bewahren und bestehende Pläne regelmäßig hinterfragen.

Gut vorgesorgt, schlecht versorgt? Was im Alter wirklich Sicherheit gibt

Dabei ist Vorsorge niemals nur eine Frage der Rendite. Was nützt ein Vermögen, wenn plötzlich niemand rechtswirksam handeln kann? Was hilft das sorgfältig aufgebaute Lebenswerk, wenn Angehörige im Ernstfall nicht wissen, welche Wünsche gelten oder wo die entscheidenden Unterlagen liegen? Wer Verantwortung ernst nimmt, denkt auch an Vollmachten, medizinische Entscheidungen und eine geordnete Nachfolge. Nicht aus Misstrauen gegenüber den Liebsten, sondern aus Rücksicht auf sie. Klarheit kann in einer schweren Stunde ein unschätzbares Geschenk sein.

Und es geht um mehr als die eigene Familie. Wie wollen wir alt werden – und wo? Im vertrauten Zuhause, in einer lebendigen Gemeinde, möglichst unabhängig von fremder Hilfe: So stellen es sich viele Menschen vor. Doch Selbstständigkeit hängt auch von Dingen ab, die sich nicht privat organisieren lassen. Von einem Arzt in erreichbarer Nähe. Von einem Krankenhaus, das im Notfall erreichbar bleibt. Von Bussen, Straßen und einer Infrastruktur, die nicht allein auf die Bedürfnisse der mobilen und Gesunden zugeschnitten ist. Wer im Alter nicht mehr Auto fahren kann, erlebt Entfernung anders als ein junger Pendler.

Alter, Krankheit, Unsicherheit: Wo die Eigenverantwortung an ihre Grenzen stößt

Die Alterung Deutschlands ist deshalb ebenso eine Frage der regionalen Wirtschaftskraft wie der sozialen Gerechtigkeit. Wenn medizinische Angebote verschwinden und Wege länger werden, trifft das nicht nur Patienten. Es betrifft Familien, pflegende Angehörige, Betriebe und ganze Gemeinden. Wirtschaftlichkeit ist notwendig; ohne sie lassen sich Einrichtungen auf Dauer nicht erhalten. Doch Effizienz darf nicht dazu führen, dass Versorgung nur noch dort verlässlich ist, wo ausreichend Menschen dicht beieinander wohnen. Der Wert eines funktionierenden Gemeinwesens zeigt sich besonders an den Orten, an denen Hilfe gebraucht wird.

Auch Gesundheit selbst lässt sich nicht garantieren. Wir können vernünftig leben, planen und sparen – und dennoch kann eine Krankheit die Erwerbsbiografie unterbrechen. Dann wird aus der Frage nach dem späteren Ruhestand plötzlich die Frage, wie der nächste Monat finanziert werden soll. Das sollte uns demütig machen. Eigenverantwortung ist wichtig, aber sie darf nicht mit der Illusion verwechselt werden, jeder habe sein Schicksal vollständig in der Hand. Eine starke Gesellschaft verbindet persönliche Vorsorge mit einem verlässlichen Schutz für Menschen, die unverschuldet ihre Leistungsfähigkeit verlieren.

Die Zukunft selbst gestalten: Warum Vorsorge heute beginnen muss

Was also ist zu tun? Vielleicht beginnt alles mit einem Blick auf die eigene Renteninformation, vielleicht auch mit der Prüfung, ob Vermögen sinnvoll verteilt und wichtige Entscheidungen schriftlich festgehalten sind. Selbstverständlich sollte die Frage an die Eltern sein, welche Unterstützung sie sich wünschen – und an die Kinder, welche Verantwortung wir ihnen einmal hinterlassen möchten. Solche Gespräche sind nicht leicht, aber sie sind unerlässlich und ein Ausdruck von verantwortungsvoller Vorsorge.

Niemand kann wissen, was morgen geschieht. Doch wir können heute damit beginnen, unsere Zukunft nicht allein dem Zufall zu überlassen. Genau darin liegt die vielleicht wichtigste Form von Freiheit.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr Markus Gentner

(DWN-Chefredakteur)