Politik

Elterngeld vor Reform: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals steigen

Das Bundesfamilienministerium hat die Elterngeldreform trotz Sparziele neu zugeschnitten: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals seit 2007 steigen, die ursprünglich geplante Kürzung der Bezugsdauer scheint vom Tisch. Dennoch könnten sich die geplanten Änderungen deutlich geringer bemerkbar machen als gewünscht.