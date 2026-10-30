Politik

Elterngeld vor Reform: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals steigen

Das Bundesfamilienministerium hat die Elterngeldreform trotz Sparziele neu zugeschnitten: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals seit 2007 steigen, die ursprünglich geplante Kürzung der Bezugsdauer scheint vom Tisch. Dennoch könnten sich die geplanten Änderungen deutlich geringer bemerkbar machen als gewünscht.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.10.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Elterngeld vor Reform: Mindest- und Höchstsatz sollen erstmals steigen
Elterngeldreform: Anstatt möglicher Einschnitte beim Kindergeld sollen Mütter und Väter erstmalig seit der Einführung im Jahre 2007 mit mehr Geld rechnen. (Foto: dpa) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez

Im Folgenden:

  • Wie hoch die Bundesregierung Mindest- und Höchstsätze beim Elterngeld anheben will. 
  • Warum eine steigende Väterbeteiligung die Sparziele beim Elterngeld einschränkt. 
  • Welche neuen Regeln für Auszahlungssätze und gleichzeitigen Bezug gelten sollen.

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