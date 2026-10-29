Finanzen

Lagarde tritt vorzeitig ab: Rennen um die EZB-Spitze beginnt früher

Christine Lagarde verlässt die Spitze der Europäischen Zentralbank früher als geplant. Damit müssen die Eurostaaten ihre Nachfolge bereits vor der französischen Präsidentschaftswahl klären. Zugleich rückt die Frage in den Fokus, welches Land künftig den einflussreichen Posten an der EZB-Spitze besetzen kann.