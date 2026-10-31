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Heizungstausch finanzieren: So nutzen Eigentümer Förderung, Kredit und Steuerbonus

Eine neue Heizung kann langfristig Geld sparen, verlangt zunächst aber eine beträchtliche Investition. Eigentümer müssen deshalb Technik, Förderung und Finanzierung aufeinander abstimmen. Welche Möglichkeiten bieten Zuschüsse, Kredite und Steuerbonus – und wo drohen bei der Planung finanzielle Engpässe?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.10.2026 12:17
Lesezeit: 7 min
Heizungstausch finanzieren: So nutzen Eigentümer Förderung, Kredit und Steuerbonus
Wärmepumpe oder fossile Heizung: Warum mehr als der Kaufpreis zählt. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Kaufpreis einer neuen Heizung nur einen Teil der Gesamtkosten ausmacht.
  • Welche Rolle der Energieverbrauch bei der Wahl des passenden Heizsystems spielt.
  • Worauf Eigentümer beim Vertrag mit dem Heizungsbauer achten müssen.

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