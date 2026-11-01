Finanzen

Wölfe der Wall Street: Halten Sie in Europa Ausschau nach Finanz-, Infrastruktur- und Industrietiteln

Der Gewinner der letzten Monate ist nicht die Technologiebranche, sondern das Gesundheitswesen. US-Gesundheitsaktien haben den S&P 500 in den vergangenen 100 Handelstagen um mehr als 22 Prozentpunkte überflügelt. Anleger suchen weiterhin nach Antworten, ob das Gewinnwachstum die hohen Bewertungen rechtfertigen kann.