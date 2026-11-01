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Wölfe der Wall Street: Halten Sie in Europa Ausschau nach Finanz-, Infrastruktur- und Industrietiteln

Der Gewinner der letzten Monate ist nicht die Technologiebranche, sondern das Gesundheitswesen. US-Gesundheitsaktien haben den S&P 500 in den vergangenen 100 Handelstagen um mehr als 22 Prozentpunkte überflügelt. Anleger suchen weiterhin nach Antworten, ob das Gewinnwachstum die hohen Bewertungen rechtfertigen kann.
Autor
avtor
Investor Felix
01.11.2026 19:30
Lesezeit: 10 min
Wölfe der Wall Street: Halten Sie in Europa Ausschau nach Finanz-, Infrastruktur- und Industrietiteln
Bild: DogoraSun/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: DogoraSun/iStock

Im Folgenden:

  • Welche Sektoren BlackRock in Europa bevorzugt und warum.
  • Warum ein Investor von The Big Short Anthropic skeptisch sieht.
  • Weshalb die Commerzbank den Goldpreisverfall für übertrieben hält.

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avtor1
Investor Felix

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Offenlegung: Anlageentscheidungen des Anlegers Felix, Ansichten und sonstigen Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.

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