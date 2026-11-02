Politik

Midterms in den USA: Warum eine Niederlage bei den Zwischenwahlen Trump entfesseln könnte

Eine Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen könnte Donald Trump noch aggressiver machen. Der amerikanische Analyst Richard Miniter erklärt, warum Europa mit härteren Handelskonflikten, Angriffen auf internationale Institutionen und tiefgreifenden politischen Veränderungen rechnen muss.