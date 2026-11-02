Politik

Midterms in den USA: Warum eine Niederlage bei den Zwischenwahlen Trump entfesseln könnte

Eine Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen könnte Donald Trump noch aggressiver machen. Der amerikanische Analyst Richard Miniter erklärt, warum Europa mit härteren Handelskonflikten, Angriffen auf internationale Institutionen und tiefgreifenden politischen Veränderungen rechnen muss.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
02.11.2026 17:13
Lesezeit: 17 min
Midterms in den USA: Warum eine Niederlage bei den Zwischenwahlen Trump entfesseln könnte
Donald Trump könnte nach den US-Zwischenwahlen eine noch aggressivere Handels- und Außenpolitik verfolgen, mit weitreichenden Folgen für Europa und die deutsche Wirtschaft. (Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Warum eine Niederlage bei den US-Zwischenwahlen Donald Trumps Handlungsspielraum für Handelskonflikte vergrößern könnte.
  • Weshalb amerikanische Protektionismusmaßnahmen und Zölle auch nach einem Regierungswechsel in Washington fortbestehen dürften.
  • Wie der US-Analyst Richard Miniter die Spaltung zwischen ergebnisverantwortlicher Wirtschaft und leistungsunabhängigem Staatsapparat bewertet.

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