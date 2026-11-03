Die Amerikaner haben uns bislang erfolgreich gespalten

***

Europa ist das zentrale Thema von Marlene Wind. Die Professorin an der Universität Kopenhagen leitet dort das Zentrum für Europäische Politik und beschäftigt sich mit EU-Politik, geopolitischen Fragen, Demokratie sowie Rechtsstaatlichkeit. Ihre Analysen erscheinen bei Børsen und erreichen über das gemeinsame Bonnier-Netzwerk gelegentlich auch die Leser der DWN.