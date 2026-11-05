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Probezeit: Was ist zu beachten?

Die Stellenausschreibung wurde veröffentlicht, Vorstellungsgespräche geführt und endlich scheint derpassende Kandidat gefunden. Aber was, wenn sich im Arbeitsalltag zeigt, dass es doch nicht passt?
Autor
Lisa Stürznickel
05.11.2026 12:38
Lesezeit: 3 min
Probezeit: Was ist zu beachten?
Erfahren Sie hier, welche Regelungen für die Probezeit gelten und wie Sie diese für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nutzen (Foto: iStock). Foto: BernardaSv

Im Folgenden:

  • Was unter dem Begriff der Probezeit verstanden wird
  • Welche Bedeutung die Probezeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat
  • Worauf Personalverantwortliche und Führungskräfte während der Probezeit achten sollten

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