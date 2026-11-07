Wirtschaft

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Mittelstand hofft auf Aufschwung – doch beim Personal bleibt die Bremse angezogen

Deutschlands Mittelstand gewinnt wieder Zuversicht: Das Geschäftsklima hat sich im Oktober zum sechsten Mal hintereinander verbessert. Doch trotz positiver Konjunktursignale bleibt der KfW-Index unter seinem langjährigen Durchschnitt. Besonders auffällig ist die Zurückhaltung bei den Beschäftigungsplänen.
Autor
avtor
Markus Gentner
07.11.2026 13:40
Lesezeit: 3 min
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Mittelstand hofft auf Aufschwung – doch beim Personal bleibt die Bremse angezogen
Die KfW meldet eine neue Stimmungsaufhellung im Mittelstand. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wie sich die Mittelstandsstimmung entwickelte
  • Warum Vorsicht angebracht bleibt
  • Welche Unternehmen ebenfalls optimistischer wurden

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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