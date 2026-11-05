Wirtschaft

Bosch verschärft Sparkurs: Weitere 750 Stellen fallen weg

Am Bosch-Standort Abstatt sollen bis Ende 2029 weitere 750 Arbeitsplätze wegfallen. Der Konzern verweist auf die schwache Nachfrage in Europa und den wachsenden Konkurrenzdruck aus Asien. Betroffen ist erneut die Mobilitätssparte, die bereits stark unter dem Stellenabbau in Deutschland leidet.