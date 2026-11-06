Technologie

BMW Neue Klasse: Ein Auto darf kein Computer auf Rädern sein

Chinesische Hersteller entwickeln neue Autos deutlich schneller als europäische Konkurrenten. BMW-Entwicklungschef Mike Reichelt erklärt, warum der Konzern dennoch keine Abstriche bei Sicherheit und Qualität machen will, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig spielt und weshalb ein BMW mehr bleiben muss als ein Computer auf Rädern.
Autor
avtor
Matej Štakul
06.11.2026 07:38
Lesezeit: 18 min
BMW Neue Klasse: Ein Auto darf kein Computer auf Rädern sein
BMW-Entwicklungschef Mike Reichelt verantwortet die Neue Klasse und erklärt, wie der Münchner Autobauer neue Technologien mit Sicherheit, Qualität und Fahrfreude verbinden will. (Bild: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum entwickelt China neue Autos schneller als europäische Hersteller?
  • Wie will BMW mit der Neuen Klasse gegen Tesla bestehen?
  • Was unterscheidet die Neue Klasse von bisherigen BMW-Modellen?

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