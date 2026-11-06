Technologie

BMW Neue Klasse: Ein Auto darf kein Computer auf Rädern sein

Chinesische Hersteller entwickeln neue Autos deutlich schneller als europäische Konkurrenten. BMW-Entwicklungschef Mike Reichelt erklärt, warum der Konzern dennoch keine Abstriche bei Sicherheit und Qualität machen will, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig spielt und weshalb ein BMW mehr bleiben muss als ein Computer auf Rädern.