Finanzen

Novo Nordisk überrascht mich endlich positiv: Ist jetzt die Trendwende da?

Novo Nordisk hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben und mit den Wegovy-Tabletten die Erwartungen übertroffen. Die Aktie reagierte mit einem Plus von 6,5 Prozent. Für mich als Aktionär bleibt trotzdem ein bitterer Beigeschmack, denn ausgerechnet der langjährige Finanzchef verlässt das Unternehmen.
Autor
avtor
Investor Felix
06.11.2026 09:02
Lesezeit: 4 min
Novo Nordisk überrascht mich endlich positiv: Ist jetzt die Trendwende da?
Wegovy wächst, die Prognose steigt und der Kurs reagiert deutlich. (Bild: martavalentinyi/Pixabay. Bearbeitung:DWN)

Im Folgenden:

  • Warum Novo Nordisk nach starken Wegovy-Zahlen die Jahresprognose erneut anhebt.
  • Weshalb der langjährige Finanzchef trotz des aktuellen Kurssprungs das Unternehmen verlässt.
  • Wie Novo Nordisk mit neuen Abnehm-Tabletten den US-Markt gegen Eli Lilly verteidigt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist kostenlos, wenn Sie das untenstehende Formular ausfüllen.

  •  

 

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Investor Felix

***

Offenlegung: Anlageentscheidungen des Anlegers Felix, Ansichten und sonstigen Informationen in diesem Artikel stellen keine Anlageberatung dar.

Ist das das Geräusch einer platzenden KI-Blase?
DWN
Finanzen
Finanzen Ist das das Geräusch einer platzenden KI-Blase?
06.11.2026

Die größten Technologiekonzerne investieren immer höhere Summen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Doch Anleger beginnen, die...

Sozialreformen: Hohe Bereitschaft der Deutschen zu persönlichen Einschnitten
DWN
Politik
Politik Sozialreformen: Hohe Bereitschaft der Deutschen zu persönlichen Einschnitten
06.11.2026

Der Reformbedarf ist groß in Deutschland, darüber herrscht Einigkeit. Doch wie steht es um die Opferbereitschaft der Bevölkerung? Eine...

Ausverkauf von Tech-Aktien: Südkoreas Börse bricht ein
DWN
Finanzen
Finanzen Ausverkauf von Tech-Aktien: Südkoreas Börse bricht ein
06.11.2026

Der Ausverkauf von Tech-Aktien in den USA belastet auch die Börsen in Asien. Besonders betroffen ist der südkoreanische Aktienmarkt. In...

Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle: „Wir dürfen nicht wieder wegsehen“
DWN
Politik
Politik Robert Habeck warnt vor Putins nächster Falle: „Wir dürfen nicht wieder wegsehen“
06.11.2026

Europa hat die Gefahr durch Putin lange unterschätzt. Der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck fürchtet, dass sich dieser Fehler in...

Daimler Truck-Aktie im Aufwind: Gewinnplus von 73 Prozent
DWN
Finanzen
Finanzen Daimler Truck-Aktie im Aufwind: Gewinnplus von 73 Prozent
06.11.2026

Der Markt für Nutzfahrzeuge erholt sich - vor allem in Nordamerika. Davon profitiert der Lkw-Bauer Daimler Truck: Das Unternehmen hat im...

Novo Nordisk überrascht mich endlich positiv: Ist jetzt die Trendwende da?
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk überrascht mich endlich positiv: Ist jetzt die Trendwende da?
06.11.2026

Novo Nordisk hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben und mit den Wegovy-Tabletten die Erwartungen übertroffen. Die Aktie...

Sanktionen als Bumerang: Wie der Westen seine Gegner stärkt
DWN
Politik
Politik Sanktionen als Bumerang: Wie der Westen seine Gegner stärkt
06.11.2026

Der Westen setzt auf Sanktionen, Exportverbote und Zölle, um seine geopolitischen Gegner unter Druck zu setzen. Doch eine neue Studie...

BMW Neue Klasse: Ein Auto darf kein Computer auf Rädern sein
DWN
Technologie
Technologie BMW Neue Klasse: Ein Auto darf kein Computer auf Rädern sein
06.11.2026

Chinesische Hersteller entwickeln neue Autos deutlich schneller als europäische Konkurrenten. BMW-Entwicklungschef Mike Reichelt erklärt,...