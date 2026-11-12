Wirtschaft

Weltklimakonferenz: Deutschland auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern

Klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energien und effiziente Gebäude treiben den Handel mit Klimagütern an. Wo Deutschland im weltweiten Vergleich steht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.11.2026 07:21
Lesezeit: 1 min
Weltklimakonferenz: Deutschland auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern
Die Verkäufe von Wärmepumpen in Deutschland sind im ersten Halbjahr 2026 um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Weltklimakonferenz: Deutschland auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern

Deutschland kann nach Einschätzung der staatlichen Förderbank KfW vom Klimaschutz wirtschaftlich profitieren. "Klimatechnologien bieten Deutschland enorme Chancen", sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Wintels. Der Handel mit Klimagütern wachse schneller als der Welthandel insgesamt. Dabei bezieht sich Wintels auf eine Studie, die die KfW gemeinsam mit der Unternehmensberatung Deloitte auf der Weltklimakonferenz in Antalya vorstellt.

2025 machten die Umwelt- und Klimatechnologien demnach gut 11 Prozent am Welthandel aus und stiegen auf einen Wert von 2,8 Billionen Dollar. Ihr Anteil am Welthandel hat der Analyse zufolge in den vergangenen Jahren zugenommen – und zwar um 6,3 Prozent pro Jahr zwischen 2017 und 2025. Der Welthandel wuchs in diesem Zeitraum im Schnitt um 4,7 Prozent pro Jahr. Besonders stark wuchsen Produkte für klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energien und energieeffiziente Gebäude.

Platz zwei im Export und Import

Deutschland sei in diesen Handel stark eingebunden, heißt es in der Analyse auf Basis von Hochrechnungen. Im Jahr 2025 lag Deutschland demnach mit 10 Prozent Anteil am weltweiten Export von Gütern, mit denen sich klimaschädliche Emissionen verringern lassen, auf Platz zwei unter den Wirtschaftsnationen, direkt hinter China mit 26 Prozent Anteil. Bei den Importen in diesem Bereich lag Deutschland mit 8 Prozent ebenfalls auf Platz zwei – hier nach den USA (15 Prozent).

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