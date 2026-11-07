Politik

Klimapolitik: Zehn Jahre Pariser Klimaabkommen – "unbeherrschbare Zukunft"

Eigentlich gibt es einen Plan, um die Krise in den Griff zu bekommen: das Pariser Klimaabkommen, das nun seit zehn Jahren in Kraft ist. Doch bei der Umsetzung hapert es an allen Ecken und Enden.