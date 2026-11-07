Politik

Klimapolitik: Zehn Jahre Pariser Klimaabkommen – "unbeherrschbare Zukunft"

Eigentlich gibt es einen Plan, um die Krise in den Griff zu bekommen: das Pariser Klimaabkommen, das nun seit zehn Jahren in Kraft ist. Doch bei der Umsetzung hapert es an allen Ecken und Enden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.11.2026 06:02
Lesezeit: 2 min
Klimapolitik: Zehn Jahre Pariser Klimaabkommen – "unbeherrschbare Zukunft"
Dass die Erderwärmung die 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit in den nächsten fünf Jahren offiziell überschreite, sei mittlerweile unvermeidbar, erklärt Klimaforscher Rockström. (Foto: dpa) Foto: Paul Zinken

Im Folgenden:

  • Warum die Erderwärmung laut UN-Berechnungen bis zum Jahrhundertende auf 2,8 Grad zusteuert.
  • Weshalb die EU-Kommission ihre künftige Klimavorsorge auf eine Erwärmung um drei Grad ausrichtet.
  • Wie groß die weltweite Finanzierungslücke für die Anpassung an die Klimafolgen bis 2035 ausfällt.

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