Siemens-Aktie legt zu: DAX-Wert meldet Rekordaufträge und starkes Schlussquartal

Siemens-Aktie: Rekordaufträge, höhere Dividende und Healthineers-Abspaltung

Siemens hat die Zahlen für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht. Nach der offiziellen Ergebnisveröffentlichung erreichte der Auftragseingang im vierten Quartal 34,8 Milliarden Euro und lag damit 58 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Quartalsumsatz stieg um elf Prozent auf 23,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis des industriellen Geschäfts verbesserte sich um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, lag im Quartal bei 1,47. Ein Wert oberhalb von eins zeigt, dass mehr neue Aufträge eingingen, als im gleichen Zeitraum Umsatz verbucht wurde. Er ist jedoch keine Garantie für die spätere Marge dieser Projekte. Besonders stark entwickelten sich laut Siemens Mobility und Smart Infrastructure. Die Nachfrage nach Elektrifizierung, Rechenzentren und Digitalisierung ist damit ein wesentlicher Treiber.

In einer ersten Reaktion ist die Siemens-Aktie am Donnerstagmorgen mehr als vier Prozent nach oben geklettert. Zwei Stunden nach Handelsbeginn an der Frankfurter Börse notierte die Siemens-Aktie bei 287,85 Euro annähernd vier Prozent im Plus. Im frühen Börsenhandel war das Papier des Industriekonzerns bereits auf über 291 Euro geklettert.

Warum der Jahresgewinn trotz operativer Rekorde sinkt

Für das Gesamtjahr meldet Siemens 108,2 Milliarden Euro Auftragseingang und 83,4 Milliarden Euro Umsatz. Der Umsatz wuchs vergleichbar, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, um acht Prozent. Das industrielle Ergebnis erreichte 13,3 Milliarden Euro, der freie Mittelzufluss des Konzerns 12,1 Milliarden Euro. Beide Größen markieren nach Unternehmensangaben Höchstwerte.

Der Gewinn nach Steuern sank dennoch von 10,4 auf 9,5 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Grund liegt im Vergleichsjahr: 2025 enthielt einen Sondergewinn von 2,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von Innomotics. Der Rückgang des berichteten Jahresüberschusses bedeutet daher nicht automatisch eine Verschlechterung der laufenden Industriegeschäfte. Anleger sollten zwischen wiederkehrender Ertragskraft und einmaligen Portfolioeffekten unterscheiden.

Das Ergebnis je Aktie vor Effekten aus Kaufpreisallokationen, EPS pre PPA, erreichte 11,76 Euro und lag damit über der zuletzt angehobenen Unternehmensprognose von 11,20 bis 11,50 Euro. Diese bereinigte Kennzahl ist nicht mit dem unbereinigten Gewinn je Aktie gleichzusetzen.

Siemens-Aktie: Dividende soll auf 5,50 Euro je Aktie steigen

Der Vorstand will die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 von 5,35 auf 5,50 Euro je Aktie erhöhen. Das entspricht einem Zuwachs von rund 2,8 Prozent. Der Betrag ist ein Vorschlag und setzt die notwendigen Beschlüsse der Hauptversammlung voraus. Eine Auszahlung steht damit noch nicht fest.

Eine Dividendenrendite lässt sich erst in Verbindung mit einem aktuellen Börsenkurs berechnen. Da hier keine zeitgenau verifizierte Kursnotierung zugrunde liegt, wird keine Rendite oder Tagesperformance behauptet. Die höheren Ausschüttungspläne sind für Aktionäre relevant, ersetzen aber nicht die Prüfung der operativen Aussichten und der Kapitalverwendung.

Healthineers-Abspaltung: Aktionäre sollen Aktien erhalten

Ein zweites wichtiges Thema ist die geplante Trennung vom Medizintechnikgeschäft. Siemens will nach eigenen Angaben 34,1 Prozent seiner Beteiligung an Siemens Healthineers an die eigenen Aktionäre übertragen. Vorgesehen ist eine Healthineers-Aktie für jeweils zwei Siemens-Aktien. Dabei handelt es sich um einen geplanten gesellschaftsrechtlichen Schritt, nicht um eine bereits abgeschlossene Ausschüttung.

Die rechtlich eigenständige Siemens Healthineers AG erläuterte in einer gemeinsamen Presseinformation zur geplanten Verselbstständigung vom 5. November, dass die Abspaltung 2027 umgesetzt werden soll. Die Aktionäre beider Unternehmen sollen im Februar 2027 darüber abstimmen. Erst nach den erforderlichen Beschlüssen und der Eintragung in das Handelsregister kann die Entkonsolidierung abgeschlossen werden.

Siemens Healthineers hat zugleich angekündigt, künftig unter dem Namen Healthineers auftreten zu wollen. Auch die Namensänderung benötigt die Zustimmung der zuständigen Hauptversammlung. Der geplante Übergang könnte das Profil von Siemens als Industrie- und Softwarekonzern schärfen. Für Anleger entstehen jedoch Fragen zur Bewertung der verbleibenden Beteiligung und zur technischen Umsetzung der Aktienzuteilung. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Healthineers ist ein eigenständiges Unternehmen mit eigenen Zahlen

Die Beteiligung ist nicht nur ein bilanzieller Posten. Siemens Healthineers meldete in seiner eigenen Jahresmitteilung vom 5. November für das Geschäftsjahr 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von vier Prozent, eine bereinigte EBIT-Marge von 16,2 Prozent und einen freien Mittelzufluss von rund 2,4 Milliarden Euro. Der eigene Dividendenvorschlag liegt bei 1,00 Euro je Healthineers-Aktie.

Diese Zahlen sind separat von den Siemens-Konzernzahlen zu lesen. Auch die geplante Zuteilung von Healthineers-Aktien an Siemens-Aktionäre ist nicht mit einer zusätzlichen Barzahlung gleichzusetzen. Kursanpassungen, steuerliche Folgen und technische Abwicklungsdetails sollten erst nach verbindlichen Informationen beurteilt werden.

Ausblick 2027: Wachstum, aber auch hohe Erwartungen

Für das neue Geschäftsjahr erwartet Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent. Im Bereich Digital Industries liegt die Zielspanne bei acht bis zwölf Prozent, in Smart Infrastructure bei elf bis 13 Prozent und bei Mobility bei sechs bis acht Prozent. Das für 2027 prognostizierte EPS pre PPA von 10,20 bis 10,80 Euro basiert auf der geplanten veränderten Konzernstruktur und ist deshalb nicht unmittelbar mit dem Vorjahreswert von 11,76 Euro vergleichbar.

Siemens hebt zudem seine mittelfristigen Ziele an. Laut der strategischen Jahresmitteilung soll der vergleichbare Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent wachsen, zuvor waren sechs bis neun Prozent vorgesehen. Das digitale Geschäft erzielte 2026 einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro und wuchs um 16 Prozent.

Für die Siemens-Aktie ist nun entscheidend, ob die hohen Auftragseingänge in rentable Umsätze und freien Mittelzufluss umgesetzt werden. Auch die Zustimmung zur Healthineers-Abspaltung und die tatsächliche Ausgestaltung der Transaktion bleiben wichtige Termine. Die neuen Ziele zeigen Zuversicht des Managements, sind aber naturgemäß mit Prognoserisiken verbunden. Weiterlesen BASF-Aktie im Fokus: Polyisobuten ab 2027 mit Grünstrom – was hinter der Umstellung steckt

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Siemens-Aktie: Rekorde mit offenen Strukturfragen

Siemens hat mit den Jahreszahlen 2026 eine starke operative Entwicklung belegt. Rekordaufträge, ein hoher freier Mittelzufluss und eine vorgeschlagene höhere Dividende sprechen für finanzielle Stärke. Zugleich verlangt der Blick auf den gesunkenen Konzerngewinn eine sorgfältige Trennung zwischen laufendem Geschäft und Sondereffekten des Vorjahres. Die geplante Healthineers-Abspaltung könnte die Konzernstruktur deutlich verändern, ist aber noch von Beschlüssen abhängig.

Für Anleger zählt deshalb nicht allein die aktuelle Rekordmeldung. Wichtig sind die Margen neuer Aufträge, die Umsetzung der Wachstumsziele für 2027 und die konkreten Bedingungen der Aktienzuteilung. Ohne belastbaren aktuellen Börsenkurs lässt sich daraus keine seriöse kurzfristige Kursprognose ableiten.