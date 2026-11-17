An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock)

An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Technikprobleme und Zukunftsängste drücken die Kurse

An der Wall Street hat sich der Ausverkauf bei Technologieaktien am Dienstag verschärft. Hintergrund sind wachsende Sorgen über IT-Ausfälle und die Bedrohung durch Cyberangriffe, während sich die Anleger auf die anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia einstellen.

Der Dow Jones und der S&P 500 schlossen jeweils mehr als 1 Prozent im Minus, während der Nasdaq Composite um 0,7 Prozent nachgab, belastet von Verlusten bei Tech- und Bankenwerten.

Wells Fargo und JPMorgan Chase gehörten zu den am stärksten betroffenen Banken. Sie verloren im Tagesverlauf 2,5 Prozent bzw. 2,42 Prozent, nachdem technische Probleme die Dienste mehrerer Finanzinstitute lahmgelegt hatten.

Nvidia schloss vor der Veröffentlichung seiner Zahlen 0,31 Prozent schwächer. Zuvor hatte der ehemalige Chief Executive Jensen Huang sein Schweigen gebrochen und erklärt, er sei angesichts lautwerdender Forderungen nach seiner Wiedereinsetzung bereit, in die Rolle zurückzukehren.

Dies geschieht zudem einen Tag, bevor der Entwickler des Claude-Chatbots, Anthropic, den Ausgabepreis für seinen Börsengang an der Nasdaq festlegt, und zwei Tage vor Beginn des Handels an der Börse.

Deutliche Abschläge bei den US-Leitindizes

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,64 Prozent bzw. 846 Punkte auf einen Endstand von 50.761,92 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Minus von 0,74 Prozent bei 24.328,38 Zählern beendete.

Der S&P 500 sackte unterdessen um 1,02 Prozent auf 7.340,74 Punkte ab.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,7 Basispunkte auf 5,11 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Anleihen um 1,5 Basispunkte auf 5,46 Prozent nachgab.

Bewegung bei ausgewählten Einzelwerten

SpaceX legte um 3,1 Prozent zu, nachdem Berichte laut wurden, dass das Unternehmen bereits in dieser Woche eine Anleihenemission im Umfang von 40 Milliarden US-Dollar starten könnte, um den Kauf von KI-Chips zu finanzieren.

Home Depot rutschte um mehr als 2,4 Prozent ab, nachdem der Baumarktkonzern seine Prognose für das flächenbereinigte Umsatzwachstum im Gesamtjahr von 2 Prozent auf 1,4 Prozent gesenkt hatte.

Klarna gewann 4,8 Prozent hinzu, nachdem der Zahlungsdienstleister für das dritte Quartal besser als erwartete Umsatzzahlen vorgelegt hatte.

Disney verlor 1,4 Prozent, obwohl Umsatz und Gewinn des Konzerns die Erwartungen der Analysten übertrafen.