Wirtschaft

Personalbindung neu gedacht: Warum Freiwilligkeit stärker wirkt als Loyalität

Kluge Personalbindung funktioniert nur ohne Zwang: Wer Mitarbeitende an sich ketten will, verliert die Besten – echte Loyalität gibt es nur durch Freiheit. Erfahren Sie von Gianpiero Petriglieri, Professor für Organisationsverhalten an der Business School INSEAD, wie Sie durch Vertrauen, Sinnstiftung und Freiwilligkeit die Mitarbeiterbindung stärken.