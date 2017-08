Deutschland: Zahl der Fluggäste steigt deutlich

Luftfahrt

Die Zahl der Flugpassagiere ist im ersten Halbjahr in Deutschland deutlich gestiegen.

Die Zahl der Flugpassagiere ist in Deutschland im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Von Januar bis Juni starteten 55,2 Millionen Menschen von deutschen Flughäfen, das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Passagiere, die ins Ausland flogen, erhöhte sich um 7,6 Prozent auf 43,2 Millionen, die Zahl der Inlandspassagiere stieg um 2,3 Prozent auf 11,9 Millionen.

Ins europäische Ausland flogen gut sieben Prozent mehr Menschen – insgesamt knapp 33,8 Millionen. Während die Zahl der Passagiere mit dem Ziel Türkei im ersten Halbjahr um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückging, wurde bei Zypern-Reisenden ein Zuwachs um 78,1 Prozent verzeichnet, bei Griechenland-Reisenden ein Plus von 20,7 Prozent und bei Portugal ein Anstieg um 15,8 Prozent.

Im Interkontinentalverkehr stieg die Zahl der Flugpassagiere überdurchschnittlich um 9,1 Prozent auf fast 9,5 Millionen an, wie die Statistiker in Wiesbaden weiter mitteilten. Hohe Zuwächse hatte hier das Flugziel Afrika mit einem Plus von 28 Prozent, was unter anderem an der enormen Zunahme für Ägypten lag: Die Zahl der Flugpassagiere mit diesem Ziel stieg um 49,4 Prozent auf 572.000. Die Zahl der Fluggäste in die USA stieg um 6,8 Prozent.

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung. Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung! Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***