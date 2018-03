EU kämpft um Ausnahmen bei US-Schutzöllen

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag neue Schutzzölle für die amerikanische Stahl- und Aluminiumindustrie verkündet. Im Beisein von Arbeitern aus der US-Metallbranche unterzeichnete der Republikaner am Donnerstag im Weißen Haus die entsprechenden Dekrete. Die Maßnahmen würden frühestens in 15 Tagen greifen, sagte Trump. Von ihnen ausgenommen seien zunächst Kanada und Mexiko, mit denen die USA einen Umbau des Nafta-Handelsabkommens aushandeln. Die Europäische Union und China hatten vor der Ankündigung mit Gegenmaßnahmen gedroht. Experten befürchten, dass der Streit sich zu einem Handelskrieg ausweiten könnte.

Die Arbeiter in der US-Stahl- und Aluminiumbranche seien „das Rückgrat des Landes“, erklärte Trump. Die Zölle seien wichtig, um die Wirtschaft zu schützen, aber auch aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig. „Ohne Stahl hat man keinen Staat“, sagte er. Neben Kanada und Mexiko könnten andere Länder Ausnahmen beantragen, sagte er weiter. Dabei würden unter anderem die Verteidigungsausgaben der Verbündeten berücksichtigt. Trump hat wiederholt Nato-Staaten kritisiert, die – wie Deutschland – weniger für Rüstung ausgeben als von der Allianz vereinbart.

Trump unterzeichnete seinen Erlass faktisch zeitgleich mit dem Ende des Handels an den New Yorker Börsen. Die Wall Street schloss leicht im Plus. Am Markt hätten die Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg etwas nachgelassen, sagten Marktteilnehmer laut Reuters. Die Regierung in Washington hatte zunächst angedeutet, gegen alle Staaten Zölle verhängen zu wollen.

In ersten Reaktionen kritisierten Trumps Parteikollegen die Zölle. Der Senator Jeff Flake kündigte umgehend eine Gesetzesvorlage an, um sie aufzuheben. Der ranghöchste Republikaner im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, zeigte sich besorgt wegen möglicher „unbeabsichtigter Konsequenzen“ der Entscheidung. Er werde die Regierung dazu drängen, die Maßnahmen enger zu fassen. Ähnlich äußerte sich der republikanische Senator Orrin Hatch, Vorsitzender des Finanzausschusses. Er wolle der Regierung dabei helfen, „den Schaden zu begrenzen“.

Auch die Reaktion im Ausland war zunächst negativ. Außenhandelspräsident Holger Bingmann sagte der Nachrichtenagentur Reuters am späten Abend, er sei „bitter enttäuscht“ über die Entscheidung.

Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte, dass die Europäische Union ein enger Verbündeter der USA sei und deshalb von den Zöllen ausgenommen werden sollte. Sie will am Samstag mit Vertretern der USA über die Zölle sprechen. Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici erklärte, die Europäer wollten zwar eine Eskalation vermeiden, aber sie bereiteten sich auf einen Gegenschlag vor, der sofort wirksam würde.

Der chinesische Außenminister Wang Yi sagte, sollte es zu den Schutzzöllen kommen, sei sein Land vorbereitet. Die Volksrepublik werde eine gerechtfertigte und notwendige Reaktion darauf zeigen. Die scheidende Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries forderte Trump auf, sein Vorhaben fallenzulassen. Andernfalls sollte vor der Welthandelsorganisation (WTO) dagegen geklagt werden. Im exportstarken Deutschland herrscht besondere Anspannung, seit Trump auch Schritte gegen die europäische Autobranche ins Spiel gebracht hatte.