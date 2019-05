Politik

Merkel schließt Wechsel nach Brüssel aus

In einem heute Morgen erschienenen Interview in der Süddeutschen Zeitung tätigte Angela Merkel Aussagen, die eindeutig darauf hindeuteten, dass sie sich einen hohen Posten bei der EU in Brüssel vorstellen könnte. Jetzt hat sich die Kanzlerin erneut zu Wort gemeldet verlauten lassen, dass sie "für kein weiteres politisches Amt" zur Verfügung stünde.