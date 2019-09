Interne Machtkämpfe erfassen Saudi-Arabien

Lesezeit: 5 min

In Saudi-Arabien toben interne Machtkämpfe zwischen den Prinzen um den Börsengang von Saudi Aramco und die Neue Seidenstraße Chinas. Aktuell führt das Lager um Kronprinz Bin Salman, der einen Börsengang von Saudi Aramco in New York unterstützt.

Foto: Ralf Hirschberger