Korruption bei der UN in Afrika: Wer am meisten zahlt, darf nach Europa

Lesezeit: 1 min

Das Umsiedlungsprogramm der UN-Organisation UNHCR wird von einem Korruptionsskandal erschüttert. Demnach besorgten Mitarbeiter in Afrika den Meistbietenden falsche Dokumente und ärztliche Atteste zur Ausreise nach Europa und in andere Staaten. Schon früher gab es ähnliche Fälle in der Organisation.

Afrikanische Migranten, die aus einem Schlauchboot im Mittelmeer gerettet wurden, verlassen in Rettungsfolien gehüllt ein Frontex-Patrouillenboot im Hafen von Malaga. (Foto: dpa) Foto: Jesus Merida

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Staaten betroffen sind

Was die UNHCR zu den Vorgängen sagt

Ob die Bundesregierung die Aufnahmen aus dem Resettlement-Programm steigern will