Nach Tesla investiert jetzt auch BASF in Brandenburg

Der Chemiekonzern BASF will in Brandenburg Kathoden für die Batterien von Elektroautos produzieren. Dieses Vorhaben soll von der EU bezuschusst werden. Zuvor hatte Tesla angekündigt, eine Fabrik in Brandenburg bauen zu wollen.

Gebäude sind auf dem Gelände des Chemiekonzerns BASF zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Uwe Anspach

Lesen Sie in diesem Artikel: Was für eine Kapazität die BASF-Fabrik in Brandenburg haben wird

Wie viel Milliarden Euro die EU dem Chemiekonzern als Zuschuss geben wird

Was das Vorhaben für die Lausitz bedeutet