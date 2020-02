Zahl der Toten in China steigt sprunghaft, Fehlalarm am Brenner

Lesezeit: 2 min

Ein Corona-Fehlalarm legt den Zugverkehr am Brenner lahm. China meldet mehr Tote als je zuvor an einem Tag. Italien ergreift radikale Maßnahmen gegen das Coronavirus. In Südkorea herrscht Alarmzustand.

Eine Frau mit Atemschutzmaske geht vor dem Eurocity-Zug am Hauptbahnhof in München entlang. Der aus Furcht vor dem Coronavirus am Brenner gestoppte Zug ist mit mehrstündiger Verspätung am frühen Montagmorgen in München angekommen. (Foto: dpa) Foto: Lino Mirgeler

