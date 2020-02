Von Bio-Kampfstoffen ausgelöst? Corona-Virus könnte sich zur globalen Epidemie ausweiten

Lesezeit: 10 min

DWN-Korrespondent Michael Bernegger hat - mit gewohnter Gründlichkeit - die neuesten Entwicklungen im Fall "Corona-Virus" analysiert. Seine Erkenntnis: Der Virus könnte tatsächlich aus einem chinesischen Labor stammen, wo Biowaffen entwickelt werden. Eine weltweite Seuche könnte im Entstehen sein. Sie würde unter anderem eine globale Rezession auslösen.

Mitglieder eines medizinischen Teams in Chongqing warten am Bahnsteig auf die Abfahrt eines Zuges in Richtung der Provinz Hubei, wo sie Maßnahmen gegen den neuartigen Coronavirus unterstützen sollen. (Foto: dpa)