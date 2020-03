China: Erstmals keine neuen Infektionen gemeldet, doch Sorge bleibt

Lesezeit: 2 min

In China sehen Behörden Anzeichen dafür, dass der Höhepunkt der Pandemie überschritten ist.

Büroangestellte mit Mundschutz gehen in einem Einkaufszentrum und Bürogebäude in Peking an der Laternendekoration vorbei. China hat gerade erst damit begonnen, die Reisebeschränkungen innerhalb des Landes zu lockern, hat aber die 14-tägige Quarantäne für diejenigen, die aus Übersee nach Peking, Shanghai und anderswo kommen, verschärft - in Erwartung eines neuen Zustroms von Studenten und anderen Heimkehrern. (Foto: dpa)

Foto: Ng Han Guan