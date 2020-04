Ebola: Was wir von der Bekämpfung der Fieber-Epidemie für den Umgang mit Corona lernen können

Lesezeit: 5 min

Jonas Ecke hat lange in Afrika gelebt, unter anderem auch in Liberia, wo das Ebola-Fieber besonders schlimm wütete. In seinem DWN-Beitrag erläutert der Wissenschaftler, welche Erkenntnisse die Bekämpfung der Infektionskrankheit in dem westafrikanischen Staat für die Bekämpfung von Corona in Deutschland liefert.

Beerdigung eines Ebola-Opfers. (Foto: dpa) Foto: Jerome Delay

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Bevölkerung nicht im Ungewissen gelassen werden darf

Wer in den Kampf gegen das Virus mit einbezogen werden muss

Warum die Armut in Afrika für Europa eine Bedrohung darstellt