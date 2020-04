Besser geballter Schock als langes Leiden: Corona-Krise nicht so schlimm wie Große Depression

Lesezeit: 4 min

Die Corona-Krise fügt der Wirtschaft schweren Schaden zu - aber zu Verwerfungen wie zu Zeit der Großen Depression vor 90 Jahren wird es nicht kommen. Das schreiben der Chef-Volkswirt der Deutschen Industriebank (IKB), Dr. Klaus Bauknecht, und die Direktorin des Bereichs Volkswirtschaft/Research der IKB, Dr. Carolin Vogt.

Aufgeregte Aktionäre vor der New Yorker Börse am 29. Oktober 1929. Die Volkswirte der Deutschen Industriebank (IKB) gehen davon aus, dass die Corona-Krise weniger schlimme Folgen zeitigen wird als der Kurssturz an der Wall Street vor 91 Jahren. (Foto: dpa)

Foto: dpa