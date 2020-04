Vorsicht, Autofahrer: Ab Dienstag drohen höhere Strafen und Fahrverbote

Lesezeit: 3 min

Eben mal richtig Gas geben? In zweiter Reihe parken, am besten noch auf dem Radweg? Wer es mit den Verkehrsregeln nicht ganz so genau nimmt, sollte höhere Rücklagen bilden und sich schon mal mit dem öffentlichen Nahverkehr vertraut machen.

Ein Mitarbeiter der Städtischen Verkehrspolizei klemmt einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer eines Pkw. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Für welche zahlreichen Vergehen die Strafen deutlich angehoben werden

Warum auch die Grünen die Höhe der neuen Strafen für gerechtfertigt halten

Warum ADAC, FDP und AfD die neuen Regeln kritisieren