Ziehung am 1. Mai: Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gefüllt

Seit einigen Wochen ist der Eurojackpot mit seiner maximalen Gewinnsumme von 90 Millionen Euro gefüllt. Am morgigen Tag wird die Ziehung erfolgen.

Am 1. Mai 2020 werden in Helsinki die Gewinnzahlen für diese europäische Lotterie gezogen, an der sich 18 Länder beteiligen. (Foto: dpa)

Seit einigen Wochen ist der Eurojackpot mit seiner maximalen Gewinnsumme gefüllt. Am Freitagabend (21.00 Uhr Ortszeit) werden in Helsinki die Gewinnzahlen für die Lotterie gezogen, an der sich 18 Länder beteiligen. Ausgespielt wird der Eurojackpot seit März 2012, so die dpa.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt in der Gewinnklasse eins bei 1 zu 95 Millionen. Noch wesentlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag («6 aus 49»). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen. Wegen der Deckelung bei 90 Millionen fließt jeder zusätzlich gespielte Euro in die 2. Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot.