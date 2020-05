Wall Street gegen Main Street: Wer geht als Sieger aus der Corona-Krise hervor?

Lesezeit: 2 min

Die “Wall Street” ist die weltweite wichtigste Drehscheibe für Finanzkreise. Die “Main Street” steht hingegen für die Gesamtwirtschaft und die Unternehmen. Zwischen beiden Seiten gibt es eine ideologische Konkurrenz. Es wird spannend, zu sehen, welche Seite aus der Corona-Krise als Sieger hervorgehen wird - nicht zuletzt, weil Donald Trump für die "Main Street" steht, sein demokratischer Herausforderer Joe Biden für die "Wall Street".

USA, New York: Die Wall Street in New York. (Foto: dpa)

Foto: Heikki Saukkomaa