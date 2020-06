Zentralbanken fluten Finanzmärkte mit Billionen: Wann bricht das System zusammen?

Lesezeit: 4 min

Die Zentralbanken erschaffen immer mehr Geld, aber dieses kommt nicht in der Realwirtschaft, sondern an den Finanzmärkten an. Letztere spielen völlig verrückt - wie lange soll das noch gut gehen?

In gespannter Erwartung: Aktienhändler auf dem Parkett der New Yorker Börse. (Foto: dpa) Foto: Justin Lane

Lesen Sie in diesem Artikel: Welches historische Ereignis die Weichen für das irrationale Finanzsystem von heute stellte

Wie die FED nach und nach alle Hemmungen ablegt

Warum die Große Finanzkrise von 2008 viel harmloser war als die heutige Situation