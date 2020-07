Lesezeit: 5 min

"Obwohl die Bank die schreckliche kriminelle Vorgeschichte von Herrn Epstein kannte, hat sie es unentschuldbar versäumt, verdächtige Transaktionen in Millionenhöhe aufzudecken oder zu verhindern", sagte die Chefin der New Yorker Finanzaufsicht. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von 150 Millionen Dollar ist möglicherweise erst der Anfang der Probleme für die Bank im Fall Jeffrey Epstein.

Die Deutsche Bank hat bei ihrem Kunden Jeffrey Epstein klare Warnsignale immer wieder ignoriert, sagt die New Yorker Finanzaufsicht. (Fotos: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Deutsche Bank Epstein über Jahre geholfen hat, Gelder zu verstecken und unter dem Radar der Behörden zu bleiben

Welche weiteren Probleme im Fall Epstein nun auf die Bank zukommen

Was erst geschehen musste, damit die Bank Epstein endlich kündigte

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.