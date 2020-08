Merkel verurteilt Festnahme von Demonstranten in Weissrussland

Lesezeit: 1 min

Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilt, dass in Weissrussland Demonstranten wegen der Teilnahme an Demonstrationen festgenommen wurden.

Die Bundeskanzlerin verurteilt insbesondere, dass Tausende wegen der bloßen Teilnahme an friedlichen Protesten inhaftiert wurden. Sie ist erschüttert über Berichte, wonach Inhaftierte misshandelt wurden“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Die Aussagen der gepeinigten Menschen belegen ja leider viele solche Fälle.“

Seibert fügte hinzu : „Das Zurschaustellen von misshandelten Gefangenen im Fernsehen ist ebenso vollkommen inakzeptabel.“

Seit der Präsidentschaftswahl am Sonntag kommt es zu Protesten in Minsk gegen die Regierung des Amtsinhabers und offiziellen Wahlsiegers Alexander Lukaschenko.