Verfassungsschutz unterstützt Bürger: Rechtsextremisten haben keine Kontrolle über Anti-Corona-Demos

Dem Verfassungsschutz zufolge haben Rechtsextremisten keine Hoheit über die Anti-Corona-Demos erlangt.

Bürger auf der Anti-Corona-Demo am 2. August 2020 in Berlin. (Foto: dpa)

Rechtsextremisten ist es nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz nicht gelungen, sich an die Spitze der Demonstrationen gegen die Corona-Politik zu setzen. Zwar hätten rechtsextremistische Parteien dies in den vergangenen Monaten immer wieder versucht und intensiv für die Teilnahme an diesen Demonstrationen geworben, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang dem ARD-Magazin "Kontraste". Nach der Wahrnehmung des Verfassungsschutzes seien diese Versuche aber "nicht besonders effektiv." Rechtsextremisten sei es nicht gelungen, die "Hoheit über das Demonstrationsgeschehen zu bekommen".