US-Großbank Wells Fargo: Das Vertrauen in das Weltwährungssystem schwindet

Der jüngste Anstieg des Goldpreises deutet laut einem Bericht der Großbank Wells Fargo auf ein viel größeres Problem hin, nämlich auf einen "wachsenden Mangel an Vertrauen in das Weltwährungssystem". Dies sei nicht das erste Mal in der Geschichte.

Byzantinische Goldmünzen aus dem 7. Jahrhundert. (Foto: dpa) Foto: epa Olivier Fitoussi

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche vier Gründe derzeit den Goldpreis nach oben treiben

Welche Gefahr im Hinblick auf das Geld derzeit droht

Was uns die Geschichte in der aktuellen Situation lehren kann